Roma 2021: Calenda, città non è sacrificabile per patto di governo M5s-Pd

- Per le elezioni amministrative del 2021 a Roma "non so che cosa voglia fare il Pd, mi sembrano molto confusi. Stanno cercando un accordo con il M5s sostenendo allo stesso tempo che hanno governato malissimo Roma. Deve essere chiaro a tutti che Roma non sacrificabile sull'altare del governo nazionale". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, in un'intervista a Rds. "Io voglio essere molto inclusivo e continuerò a esserlo ma mi pare che stiano perdendo tempo quando invece tempo da perdere non ce n'è", ha concluso(Rer)