Covid: Franco (Bankitalia), calo investimenti contribuisce a riduzione domanda complessiva

- Il calo degli investimenti "contribuisce alla riduzione della domanda complessiva". Lo ha chiarito ieri il direttore generale della Banca d'Italia, Daniele Franco, in occasione della 52ma Giornata del credito. "Oltre il 40 per cento delle imprese dell’industria in senso stretto e dei servizi dichiara che i propri investimenti nell’intero 2020 saranno minori di quanto previsto alla fine dello scorso anno; per circa metà di queste la spesa sarà inferiore di oltre un quarto rispetto ai piani iniziali. La spesa prevista per investimenti fissi per il 2021, rispetto al 2020, sarebbe in calo per oltre il 15 per cento delle imprese", ha aggiunto. (Rin)