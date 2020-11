Bielorussia: sanzioni Ue a 59 persone tra cui Lukashenko, divieto viaggio e congelamento beni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha aggiunto oggi 15 membri delle autorità bielorusse, tra cui il presidente Aleksandr Lukashenko e suo figlio e consigliere per la sicurezza nazionale, Viktor Lukashenko, all'elenco delle persone sanzionate in relazione alla violenta repressione e intimidazione di manifestanti pacifici, membri dell'opposizione e giornalisti dopo la elezioni presidenziali del 2020 in Bielorussia. Lo ha annunciato il Consiglio dell'Ue che ha spiegato che le misure restrittive, che ora si applicano a un totale di 59 persone, includono un divieto di viaggio e un congelamento dei beni. Inoltre, ai cittadini e alle società dell'Ue è vietato mettere a disposizione fondi per quelli elencati. La decisione di oggi fa seguito alle conclusioni adottate dal Consiglio il 12 ottobre sulla risposta dell'Ue agli sviluppi in Bielorussia, in cui il Consiglio ha fermamente condannato la violenza delle autorità bielorusse contro manifestanti pacifici e ha dichiarato che l'Ue è pronta ad adottare ulteriori misure restrittive contro entità e funzionari di alto rango, incluso Lukashenko. (Beb)