Kosovo: le dimissioni di Hashim Thaci accelerano la partita per la presidenza

- Il Tribunale speciale dell’Aia, che indaga sui presunti crimini dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), accelera la sua attività e per i vertici politici del paese balcanico sembra arrivato il momento di fare i conti con il loro passato. Il presidente kosovaro Hashim Thaci si è dimesso questa mattina dopo la conferma da parte del Tribunale Uck dell’Aia dei capi d’accusa nei suoi confronti per crimini di guerra e contro l’umanità. Anche il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), l’ex presidente del parlamento Kadri Veseli, ha annunciato le dimissioni dopo la conferma dei capi d’accusa. L'attività del Tribunale speciale dell'Aia è riservata e non ci sono molti dettagli sui capi d'accusa: da quanto emerso, tuttavia, 11 ex comandanti dell'Uck (tra cui Thaci e Veseli) sono accusati di aver commesso un totale di circa 100 omicidi nel corso del conflitto della fine degli anni Novanta. Thaci e Veseli rappresentano due figure chiave nel panorama politico del Kosovo, che hanno contribuito in maniera decisiva anche nel coordinamento con la comunità internazionale per l’istituzione del Tribunale di diritto kosovaro, ma con sede a l’Aia, che oggi li accusa formalmente. Entrambi hanno ribadito la loro disponibilità a collaborare con il Tribunale per fare chiarezza sul loro ruolo nel conflitto della fine degli anni Novanta e sulla “lotta di liberazione del popolo kosovaro”. “Non comparirò davanti al Tribunale come presidente. Oggi mi dimetto dalla posizione di presidente della Repubblica del Kosovo”, ha dichiarato Thaci in conferenza stampa. Il presidente dimissionario ha evidenziato che in questo modo intende "difendere l'integrità della presidenza kosovara, dello Stato e dei cittadini". "L'accusa contro di me e contro i miei compagni è un piccolo prezzo da pagare per la libertà del nostro paese", ha affermato Thaci dicendosi "orgoglioso di aver fatto parte dell'Uck" e "di aver combattuto insieme alla Nato contro il regime di Slobodan Milosevic".Anche Veseli ha lasciato tutti gli incarichi politici, sottolineando che si presenterà a l’Aia “come privato cittadino per rispondere alle accuse”. L’ex presidente del parlamento di Pristina ha quindi invitato la popolazione alla calma e si è mostrato collaborativo nei confronti del Tribunale dell’Aia. "So che alcune persone in Kosovo vedono il Tribunale speciale come un insulto alla nostra lotta storica per proteggere il popolo del Kosovo dal caos del regime di Slobodan Milosevic. Ma non vedo ciò in questo modo. Vedo positivamente l'opportunità di rispondere finalmente alle false accuse ed alle voci che sono circolate per molti anni. Sin dalla pubblicazione del rapporto viziato di Dick Marty, era inevitabile che questo giorno arrivasse", ha dichiarato Veseli sottolineando che proprio per smentire queste accuse "ho sostenuto l'istituzione del Tribunale e ora sono pronto a fare la mia parte in questo processo". "Il processo è là per ottenere la verità. Non abbiamo niente da temere riguardo la verità”, ha osservato ancora l’ex leader del Pdk secondo cui il Tribunale Uck “incardina il principio che non c'è pace senza giustizia e che non c'è giustizia senza pace". Dunque quello che sta per affrontare la classe politica kosovara sarebbe un doloroso ma inevitabile passaggio nel “viaggio del Kosovo verso la piena statualità".La conferma dei capi d’accusa spiccati ad aprile dalla Procura contro Thaci e Veseli ha innescato tuttavia una serie di reazioni politiche e, di fatto, accelera la delicata partita per la scelta del nuovo capo dello Stato. Il mandato di Thaci sarebbe infatti terminato in ogni caso nel marzo del 2021 e il presidente aveva già chiarito che non si sarebbe ricandidato. Il tema della scelta del nuovo presidente ha accompagnato, già nelle scorse settimane, con tensioni più o meno latenti l’attività della coalizione di governo guidata dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk). Quest’ultimo partito, guidato da Isa Mustafa, è forse quello che esce più rafforzato dalle attività del Tribunale speciale in quanto a differenza di quasi tutti gli altri non è guidato da ex combattenti Uck. La lotta di liberazione dell’Uck non viene tuttavia considerata in Kosovo come un ostacolo tanto che il leader dell’Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), l’ex premier Ramush Haradinaj, a sua volta dimessosi nel 2019 per le accuse del Tribunale Uck, ha accelerato nei mesi scorsi la corsa verso la presidenza candidandosi senza il consenso dei partner della coalizione di governo. Il leader dell’Ldk Isa Mustafa, come pure il premier Avdullah Hoti, hanno sempre cercato di sedare le polemiche rinviando la partita della presidenza al 2021. Secondo la stampa di Pristina, il governo guidato dall’Ldk avrebbe tuttavia lavorato sotto traccia per includere il Pdk nella scelta del nuovo presidente: in particolare il partito di Mustafa avrebbe voluto garantirsi la possibilità di individuare il nuovo capo dello Stato, includendo in cambio il Pdk nella coalizione di governo.Dopo la conferma dei capi d’accusa, il Pdk ne esce tuttavia ridimensionato e difficilmente potrà dire la sua nella partita sulla presidenza. Il ruolo di Thaci sarà ora assunto ad interim dalla presidente del parlamento Vjosa Osmani, una giovane donna che rappresentava il volto nuovo dell’Ldk ma che proprio con il suo ex partito è entrata in rotta di collisione nel 2020 dopo la fine del governo guidato dal Movimento Vetevendosje di Albin Kurti. Il Vetevendosje rappresenta uno dei partiti più numerosi in parlamento, ma difficilmente potrà dire la sua sulla scelta del nuovo presidente in quanto pressoché isolato dagli attuali equilibri parlamentari e di governo. Nelle scorse ore, inoltre, il Tribunale speciale Uck ha confermato i capi d'accusa anche contro l'esponente del Movimento Vetevendosje Rexhep Selimi. L’ex premier Kurti ha parlato di “un’ingiustizia che continua”. Ma quasi tutti i partiti politici del parlamento kosovaro sono stati colpiti in qualche modo dall’accelerazione dell’attività del Tribunale speciale Uck. Da segnalare in proposito l’arresto dell’ex segretario generale dell’Uck, Jakup Krasniqi, sempre per i capi d’accusa di crimini di guerra e contro l’umanità.Le forze speciali della polizia kosovare e della missione dell'Unione europea per lo stato di diritto in Kosovo (Eulex) hanno fatto irruzione mercoledì alle prime luci dell'alba nell'abitazione di Krasniqi, che è stato anche presidente del parlamento del Kosovo ed una delle figure chiave dell'Uck durante la guerra con la Serbia. Krasniqi è stato presidente ad interim del Kosovo ed è stato uno degli esponenti politici più vicini al presidente Thaci, allora leader del Pdk. Nel 2014 Krasniqi insieme all'ex comandante dell'Uck, Fatmir Limaj, ha lanciato l'Iniziativa per il Kosovo (Iniziativa socialdemocratica, partner della coalizione di governo insieme all’Ldk e all’Aak) e ha lasciato il partito di Thaci. “Il governo del Kosovo sta seguendo da vicino gli ultimi sviluppi riguardo il Tribunale speciale, che è parte del sistema giudiziario del Kosovo. Il governo del Kosovo ritiene fortemente che la guerra dell’Uck per la liberazione è stata giusta e rimane uno dei periodi più importanti della storia. Nessuno può giudicare la nostra guerra di liberazione”, ha commentato in una nota il governo di Pristina, secondo cui va fatto valere il principio della presunzione di innocenza fino a che non ci saranno delle condanne definitive. (Kop)