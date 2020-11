Kosovo: presidente ad interim Osmani, serve unità nazionale per superare questi giorni difficili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo speciale è decollato oggi pomeriggio dall'aeroporto internazionale di Pristina diretto a l'Aia per trasportare tre ex combattenti dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) accusati dal Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini di questa organizzazione: il presidente dimissionario Hashim Thaci, il leader dimissionario del Pdk Kadri Veseli e l'esponente del Movimento Vetevendosje Rexhep Selimi. “Non comparirò davanti al Tribunale come presidente. Oggi mi dimetto dalla posizione di presidente della Repubblica del Kosovo”, ha dichiarato questa mattina Thaci in conferenza stampa dopo la conferma dei capi d'accusa per crimini di guerra e contro l'umanità. Il presidente dimissionario ha evidenziato che in questo modo intende "difendere l'integrità della presidenza kosovara, dello Stato e dei cittadini". "L'accusa contro di me e contro i miei compagni è un piccolo prezzo da pagare per la libertà del nostro paese", ha affermato Thaci dicendosi "orgoglioso di aver fatto parte dell'Uck" e "di aver combattuto insieme alla Nato contro il regime di Slobodan Milosevic". L'attività del Tribunale speciale dell'Aia è riservata e non ci sono molti dettagli sui capi d'accusa: da quanto emerso, tuttavia, 11 ex comandanti dell'Uck (tra cui Thaci e Veseli) sono accusati di aver commesso un totale di circa 100 omicidi nel corso del conflitto della fine degli anni Novanta. (Kop)