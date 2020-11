Kosovo: Mustafa (Ldk), nessun motivo per interrompere dialogo con Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra Kosovo e Serbia non ha motivo di essere interrotto: lo ha dichiarato il leader del partito governativo Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa, rispondendo ad una domanda del portale d'informazione "Gazeta Express" sulla richiesta dei partner di coalizione dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak). Secondo questo schieramento politico, infatti, il governo del Kosovo dovrebbe cessare immediatamente le attività legate al dialogo con la Serbia mediato dall'Unione europea a causa delle dimissioni annunciate dal presidente Hashim Thaci. Secondo l'Aak, il governo kosovaro dovrebbe inoltre convocare una riunione urgente del Consiglio di sicurezza nazionale "a difesa dei valori dell'Esercito di liberazione del Kosovo Uck)". L'Aak invoca inoltre "l'unità nazionale" delle forze politiche per superare questi momenti difficili. Scrivendo su Facebook, il leader dell'Aaj Ramush Haradinaj ha dichiarato di credere fortemente nell'innocenza di Thaci e del leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Kadri Veseli di fronte alle accuse del Tribunale speciale Uck. Secondo Haradinaj, il popolo kosovaro deve mostrare ora "unità nazionale" e il governo deve offrire "sostegno incondizionato" a coloro che sono stati convocati dalla giustizia internazionale. (segue) (Kop)