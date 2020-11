Kosovo: oggi riunione governo per discutere dimissioni del presidente Thaci e situazione politica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo sta attraversando giorni difficili e per questo serve unità al fine di salvaguardare il progetto nazionale comune, ha sottolineato ieri Osmani, nel primo discorso dopo aver assunto l'incarico a seguito delle dimissioni del capo dello Stato Hashim Thaci. "Il nostro paese ha attraversato molte sfide nel corso della sua storia, compreso il recente conflitto; quindi dobbiamo esercitare le responsabilità istituzionali e rafforzare la stabilità dello Stato, che diventa più forte anche quando affronta le sfide superandole con dignità", ha affermato Osmani. Secondo la presidente ad interim, le accuse del Tribunale speciale Uck sono il risultato degli obblighi che il Kosovo ha accettato. "La battaglia per la costruzione dello Stato è la battaglia politica più difficile", ha detto Osmani invocando la "saggezza" quale "caratteristica delle nostre tradizioni" necessaria in questo momento. Durante il suo periodo nel ruolo di presidente, Osmani ha promesso di impegnarsi "ogni giorno affinché il Kosovo diventi uno Stato dove possano realizzarsi i sogni dei nostri cittadini, dove si creano pari opportunità per tutti". (segue) (Alt)