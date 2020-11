Kosovo: fonti stampa, Enver Hoxhaj leader ad interim del Pdk (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thaci e Veseli rappresentano due figure chiave nel panorama politico del Kosovo, che hanno contribuito in maniera decisiva anche nel coordinamento con la comunità internazionale per l’istituzione del Tribunale di diritto kosovaro, ma con sede a l’Aia, che oggi li accusa formalmente. Entrambi hanno ribadito la loro disponibilità a collaborare con il Tribunale per fare chiarezza sul loro ruolo nel conflitto della fine degli anni Novanta e sulla “lotta di liberazione del popolo kosovaro”. “Non comparirò davanti al Tribunale come presidente. Oggi mi dimetto dalla posizione di presidente della Repubblica del Kosovo”, ha dichiarato Thaci in conferenza stampa. Il presidente dimissionario ha evidenziato che in questo modo intende "difendere l'integrità della presidenza kosovara, dello Stato e dei cittadini". "L'accusa contro di me e contro i miei compagni è un piccolo prezzo da pagare per la libertà del nostro paese", ha affermato Thaci dicendosi "orgoglioso di aver fatto parte dell'Uck" e "di aver combattuto insieme alla Nato contro il regime di Slobodan Milosevic". (segue) (Kop)