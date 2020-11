Kosovo: Thaci e Veseli trasferiti in una struttura di detenzione a l'Aia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I quattro ex combattenti dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) arrestati nelle scorse ore - che includono oltre all'ex presidente kosovaro Hashim Thaci ed all'ex leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Kadri Veseli anche Rexhep Selimi e Jakup Krasniqi - sono stati trasferiti in una struttura di detenzione all'Aia. E' quanto si legge in una nota del Tribunale speciale per i crimini dell'Uck, che sottolinea come il nelle scorse ore siano stati confermati i capi d'accusa spiccati dalla Procura speciale contro Thaci, Veseli e gli altri ex combattenti dell'Uck. I capi d'accusa, come confermati dal Tribunale speciale dell'Aia, indicano che crimini di guerra relativi ad arresti e detenzioni illegali o arbitrarie, trattamento crudele, tortura e omicidi, e crimini contro l'umanità relativi ad imprigionamento, altri atti disumani, tortura, omicidio, sparizioni forzate di persone e persecuzione, sono stati commessi "quantomeno" dal marzo 1998 al settembre 1999. Tali crimini sarebbero stati perpetrati dai quattro in diverse località del Kosovo, oltre che a Kukes e Cahan nel nord dell'Albania, in qualità di membri dell'Uck, "contro centinaia di civili e persone che non prendevano parte alle ostilità".