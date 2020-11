© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Kosovo: Thaci e Veseli trasferiti in una struttura di detenzione a l'Aia - I quattro ex combattenti dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) arrestati nelle scorse ore - che includono oltre all'ex presidente kosovaro Hashim Thaci ed all'ex leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Kadri Veseli anche Rexhep Selimi e Jakup Krasniqi - sono stati trasferiti in una struttura di detenzione all'Aia. E' quanto si legge in una nota del Tribunale speciale per i crimini dell'Uck, che sottolinea come il nelle scorse ore siano stati confermati i capi d'accusa spiccati dalla Procura speciale contro Thaci, Veseli e gli altri ex combattenti dell'Uck. I capi d'accusa, come confermati dal Tribunale speciale dell'Aia, indicano che crimini di guerra relativi ad arresti e detenzioni illegali o arbitrarie, trattamento crudele, tortura e omicidi, e crimini contro l'umanità relativi ad imprigionamento, altri atti disumani, tortura, omicidio, sparizioni forzate di persone e persecuzione, sono stati commessi "quantomeno" dal marzo 1998 al settembre 1999. Tali crimini sarebbero stati perpetrati dai quattro in diverse località del Kosovo, oltre che a Kukes e Cahan nel nord dell'Albania, in qualità di membri dell'Uck, "contro centinaia di civili e persone che non prendevano parte alle ostilità". Le vittime includevano persone sospettate di essere oppositori dell'Uck, nello specifico serbi, rom, ashkali, cattolici, civili considerati presunti collaboratori delle autorità della Serbia, albanesi affiliati o sostenitori della Lega democratica del Kosovo o altri partiti considerati anti-Uck, albanesi che non si univano alla lotta dell'Uck e individui con occupazioni percepite come contrarie all'Uck. I capi d'accusa presuppongono che Thaci, Veseli, Selimi e Krasniqi sono penalmente responsabili a livello individuale per crimini commessi nell'ambito del conflitto non internazionale in Kosovo e come parte di un attacco sistematico contro persone sospettate di opporsi all'Uck. Il Tribunale speciale Uck, al momento, ha annunciato solo la prima udienza nel caso relativo ai quattro ex combattenti Uck accusati, ovvero quella relativa a Krasniqi che è fissata per lunedì 9 novembre a l'Aia.