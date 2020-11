Kosovo: premier Hoti, il paese rimanga unito dopo le dimissioni di Thaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo deve rimanere unito dopo le dimissioni del presidente Hashim Thaci: lo ha sottolineato il primo ministro Avdulah Hoti, intervenendo oggi in conferenza stampa al termine della riunione straordinaria del governo dopo la conferma dei capi d'accusa contro l'ex capo dello Stato e contro altri politici del paese balcanico. "Il governo si aspetta che ognuno mantenga una cultura politica elevata", ha affermato Hoti. Il premier kosovaro ha inoltre osservato che il principio della separazione dei poteri deve essere rispettato e per questo il governo non si pronuncia sulle decisioni della magistratura. "Dobbiamo rispettare il principio della separazione dei poteri; non commentiamo le decisioni della magistratura. Non c'è spazio nel governo del Kosovo per comportamenti diversi, abbiamo una chiara base giuridica su come comportarci per assistere legalmente le persone coinvolte in questa situazione. Ciascuno di voi deve continuare a lavorare con maggiore intensità; questo dovrebbe essere l'atteggiamento", ha detto Hoti. (segue) (Kop)