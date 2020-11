Kosovo: premier Hoti, il paese rimanga unito dopo le dimissioni di Thaci (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thaci e Veseli rappresentano due figure chiave nel panorama politico del Kosovo, che hanno contribuito in maniera decisiva anche nel coordinamento con la comunità internazionale per l’istituzione del Tribunale di diritto kosovaro, ma con sede a l’Aia, che oggi li accusa formalmente. Entrambi hanno lasciato tutti i loro incarichi politici e hanno ribadito la loro disponibilità a collaborare con il Tribunale per fare chiarezza sul loro ruolo nel conflitto della fine degli anni Novanta e sulla “lotta di liberazione del popolo kosovaro”. "So che alcune persone in Kosovo vedono il Tribunale speciale come un insulto alla nostra lotta storica per proteggere il popolo del Kosovo dal caos del regime di Slobodan Milosevic. Ma non vedo ciò in questo modo. Vedo positivamente l'opportunità di rispondere finalmente alle false accuse ed alle voci che sono circolate per molti anni. Sin dalla pubblicazione del rapporto viziato di Dick Marty, era inevitabile che questo giorno arrivasse", ha dichiarato da parte sua Veseli sottolineando che proprio per smentire queste accuse "ho sostenuto l'istituzione del Tribunale e ora sono pronto a fare la mia parte in questo processo". "Il processo è là per ottenere la verità. Non abbiamo niente da temere riguardo la verità”, ha osservato ancora l’ex leader del Pdk secondo cui il Tribunale Uck “incardina il principio che non c'è pace senza giustizia e che non c'è giustizia senza pace". Dunque quello che sta per affrontare la classe politica kosovara sarebbe un doloroso ma inevitabile passaggio nel “viaggio del Kosovo verso la piena statualità". (Kop)