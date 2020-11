India: coronavirus, casi attivi scendono a 520 mila (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese è stato in lockdown dal 25 marzo al 31 maggio, con varie proroghe e progressivi allentamenti delle misure restrittive. Dall’8 giugno è iniziata una graduale ripresa delle attività: hanno potuto riaprire i luoghi di culto, gli alberghi, i ristoranti e i centri commerciali. Dal primo luglio è iniziato un progressivo ampliamento dei voli interni e dei collegamenti ferroviari per passeggeri. Dall’8 agosto sono ripresi limitati voli internazionali concordati con alcuni Stati e con l’obbligo di quarantena all’arrivo (14 giorni, di cui sette in una struttura apposita, con spese a carico degli ospiti, e altri sette in isolamento domestico). I servizi ferroviari metropolitani sono ripartiti il 7 settembre. Dal 21 settembre le scuole hanno potuto riprendere, su base volontaria, le lezioni per le sole classi 9-12 (secondarie) e sono stati consentiti eventi con un limite di cento persone e spettacoli all’aperto. L’ultima fase di riapertura è stata avviata il 15 ottobre con riferimento a teatri, sale cinematografiche, piscine e parchi di divertimento, fiere per addetti ai lavori, scuole. (Inn)