Roma: assessore al Verde, al via progetto sperimentale per difendere pini dalla cocciniglia

- È partito questa mattina, presso il Roseto comunale, un progetto sperimentale su circa 200 pini della capitale per contrastare la diffusione della cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis), parassita proveniente dal Nord America che colpisce la salute degli alberi. "L'intervento, avviato nel periodo idoneo con uno specifico appalto da 75mila euro - si legge in una nota del Campidoglio - durerà circa 2 mesi e interesserà le alberature presenti nelle zone limitrofe al Circo Massimo, da via dei Cerchi a piazza di Porta Capena, da via di San Gregorio a via delle Terme Deciane". (segue) (Com)