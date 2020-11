Roma: assessore al Verde, al via progetto sperimentale per difendere pini dalla cocciniglia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo è quello di curare gruppi di pini con trattamenti diversi per riuscire a individuare la tipologia più funzionale, anche tenendo conto dell'antropizzazione delle aree oggetto degli interventi e dell'aggressività di un parassita non autoctono. Si tratta di prove sperimentali, il massimo che possiamo fare in attesa di specifiche indicazioni dalla Regione, che abbiamo più volte sollecitato. La normativa vigente, infatti, in caso di comparsa di un nuovo parassita, ripartisce le competenze fondamentali tra il ministero della Salute e il servizio fitosanitario centrale e regionale che sono i soli soggetti a poter autorizzare l'utilizzo di specifici prodotti fitosanitari e a poter emettere direttive anche sulla base della collocazione degli alberi: verde pubblico, privato, urbano, extraurbano. Queste indicazioni sono assolutamente fondamentali per poter difendere i pini, un elemento che da sempre caratterizza il paesaggio di Roma", afferma l'assessora alle politiche del Verde Laura Fiorini. (segue) (Com)