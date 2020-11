Viabilità: A4 Mi-Bs, chiusure notturne svincoli di Milano viale Certosa e Sesto San Giovanni e Monza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Torino, seguire le indicazioni per la A52 Tangenziale nord di Milano, in direzione di Rho, procedere sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e uscire allo svincolo di Cascina Merlata, e immettersi sulla A4 dallo svincolo di Pero; verso Brescia, percorrere la SS36, verso Lecco e la A52 Tangenziale nord di Milano, seguendo le indicazioni per Monza, con ingresso sulla A4 alla stazione di Monza. Sulla A8 Milano-Varese: per chi proviene da Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia, nelle cinque notti consecutive di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 novembre, con orario 22-5. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Fiera di Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni per Monza, con ingresso sulla A4 alla stazione di Monza. Inoltre, saranno chiuse le seguenti aree di servizio, sulla A4 Milano-Brescia: "Lambro nord" tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino, nelle quattro notti consecutive di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 novembre, con orario 21-5; "Lambro sud" tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia/Venezia, dalle 21 di giovedì 12 alle 5 di venerdì 13 novembre; "Novate nord" tra Cormano e l'allacciamento con la A8, verso Torino, dalle 21 di mercoledì 11 alle 5 di giovedì 12 novembre. (Com)