Vaccini: 71 sindaci scrivono a Regione Lombardia, dosi in sufficienti, si faccia chiarezza

- Settantuno sindaci della Città Metropolitana di Milano (tra cui uno di centrodestra, Giovanni Luciano Triulzi, del Comune di Cusago) firmano un appello rivolto al Presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e all’assessore al Welfare Giulio Gallera, per chiedere chiarezza rispetto al caos sulla somministrazione dei vaccini antinfluenzali e il conseguente intervento per consentire un rapido accesso da parte di migliaia di cittadini, in particolare di fragili e anziani. “Purtroppo registriamo – si legge nella lettera - che, diversamente da quanto previsto dalla circolare ministeriale “Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-20212”, non solo la campagna vaccinale, impostata dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ma poi scaricata in toto sull’ATS, non è partita ad inizio ottobre, ma risulta essere incredibilmente in ritardo, avendo, a distanza di un mese, coinvolto una infinitesima porzione dei possibili destinatari”, scrivono i sindaci. Nella missiva i primi cittadini, da un confronto diretto con i medici di base – e suffragato dalle comunicazioni dell’Ordine dei Medici – denunciano l’insufficienza di dosi fornite loro e l’incertezza rispetto a future forniture. Le sole 50 dosi, infatti, a fronte di richieste mediamente molto superiori (tra le 400 e le 500) non sono sufficienti neppure per i cosiddetti pazienti “super-fragili”. (segue) (Com)