Vaccini: 71 sindaci scrivono a Regione Lombardia, dosi in sufficienti, si faccia chiarezza (2)

- I sindaci, inoltre, lamentano uno scarso coinvolgimento rispetto alla messa a disposizione di spazi comunali (condivisa già da tempo con Ats Milano) deputati alla vaccinazione di coloro ai quali è impossibile effettuarla tramite il medico di famiglia, laddove quest’ultimo si sia detto impossibilitato appunto per ragioni di spazio. “Il risultato – spiegano i sindaci - di tale carente organizzazione è che molti cittadini non riusciranno a fissare un appuntamento e possiamo già certificare che, nel ristretto novero di chi è riuscito a prenotare, a diversi sono stati prospettati spostamenti notevoli, in alcuni casi addirittura in sedi fuori dalla Città Metropolitana”. A questo proposito, l’appello rivolto a Regione è di riconsiderare la possibilità di estendere la campagna vaccinale anche alle sedi comunali già individuate e di prevedere ulteriori sedute per raggiungere una più ampia platea possibile. L’altro punto evidenziato dai sindaci riguarda, invece, l’approvvigionamento e le forniture dei vaccini stessi, principale causa dei ritardi. Nel documento si chiede chiarezza e conferma, a Regione Lombardia, sulle stime di Ats Milano, che aveva assicurato la messa a disposizione di un milione di dosi in diverse tranche, a fronte di un numero potenziale di cittadini da vaccinale tra le 600 e le 650mila unità. “vi chiediamo di conoscere la programmazione aggiornata e completa della consegna delle dosi – è quanto scrivono i sindaci - in modo da permettere alle nostre amministrazioni di supportare al meglio i medici, di poter comunicare informazioni dettagliate ai cittadini, ai fini di una migliore organizzazione complessiva e, in caso di necessità, aiutare la distribuzione dei vaccini. In qualità di Sindaci – concludono - per sensibilità e per le nostre attribuzioni in materia di Salute Pubblica, rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare per favorire la piena efficacia della campagna vaccinale antinfluenzale per il bene delle nostre comunità, della Città Metropolitana e della nostra Regione”. (Com)