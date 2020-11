Albania: dall'Ue altri 30 ventilatori per pazienti Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore dell'Unione europea in Albania, Luigi Soreca, ha partecipato alla cerimonia per la consegna alle autorità sanitarie locali di 30 ventilatori per il trattamento dei pazienti Covid-19. Lo riferisce tramite Twitter la rappresentanza diplomatica dell'Ue a Tirana. "La solidarietà in azione", si legge nel post che annuncia l'arrivo degli altri 30 ventilatori per i pazienti Covid-19 negli ospedali dell'Albania. Queste strutture, secondo quanto osservato, "avranno ora più opportunità per curare i pazienti".(Alt)