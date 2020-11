Covid: Molinari (Lega), vergognoso Laforgia nasconda incapacità governo e attacchi Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo Molinari capogruppo della Lega alla Camera osserva che "Laforgia se la prende con i presidenti di Regione per non ammettere l'incapacità assoluta del governo. Invece di pensare a mettere mano al titolo V della Costituzione e a fare polemiche con i presidenti tartassati da decisioni folli di questo esecutivo, si chieda, ad esempio, perché il commissario straordinario non ha avviato le gare per potenziare gli ospedali sui piani presentati dalle regioni mesi fa o come mai il governo di cui fa parte non ha saputo spendere i 90 miliardi che abbiamo in cassa per indennizzare le imprese completamente abbandonate al loro destino. L'arrivo di questa seconda ondata di pandemia - prosegue Molinari in una nota - era previsto da mesi ma nulla è stato fatto per affrontarla nel migliore dei modi. Non sarebbe quindi stato opportuno che il governo avesse assunto infermieri per la medicina territoriale? Al contrario di quanto afferma Laforgia servirebbe maggiore regionalismo e più poteri da parte dei presidenti che conoscono i territori. Non mannaie calate dall'alto che i cittadini non riescono a comprendere".(Com)