Nord Macedonia: premier Zaev, primo messaggio ostile della Bulgaria sul quadro negoziale Ue

- La Macedonia del Nord ha ricevuto "il primo messaggio ostile e il blocco dalla Bulgaria per il quadro negoziale" nella riunione odierna degli ambasciatori presso l'Unione europea a Bruxelles. Lo ha dichiarato il premier macedone, Zoran Zaev, rispondendo oggi alle domande della stampa locale circa l'incontro fissato da Bruxelles a livello di ambasciatori in cui si discute anche il punto del quadro negoziale per Macedonia del Nord e Albania. Secondo quanto riferisce su Twitter il portavoce della presidenza Ue tedesca, Sebastian Fischer, il consiglio a livello ministeriale per discutere lo stesso tema è stato invece rinviato dal 10 al 17 novembre, a causa dei contatti avuti dal ministro tedesco per gli Affari europei, Micheal Roth, con una persona positiva al Covid-19. (segue) (Seb)