Nord Macedonia: premier Zaev, primo messaggio ostile della Bulgaria sul quadro negoziale Ue (2)

- La Germania, che attualmente detiene la presidenza di turno dell'Ue, ha moltiplicato gli sforzi diplomatici per impedire un possibile veto bulgaro all'inizio dei negoziati di adesione per la Macedonia del Nord entro fine anno. In questo contesto i ministri degli Esteri e degli Affari europei tedeschi, Heiko Maas e Michael Roth, hanno avuto il 2 novembre degli incontri con il vicepremier macedone on delega agli Affari europei, Nikola Dimitrov, e i ministri degli Esteri macedone e bulgaro Bujar Osmani ed Ekaterina Zaharieva. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha avuto delle conversazioni telefoniche con il primo ministro Zoran Zaev e il suo omologo bulgaro Bojko Borisov. (segue) (Seb)