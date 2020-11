Nord Macedonia: premier Zaev, primo messaggio ostile della Bulgaria sul quadro negoziale Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accordo non viene attuato coscienziosamente", ha affermato il ministro bulgaro, respingendo le accuse secondo cui Sofia avrebbe chiesto alla Macedonia del Nord di cambiare la Costituzione. Nel 2017 la Bulgaria e la Macedonia del Nord hanno firmato un Trattato di amicizia, che Skopje considera l'unica condizione preliminare per l'avvio dei negoziati con l'Ue. Le autorità di Sofia, invece, ritengono che prima dell'inizio dei negoziati sia necessario risolvere le questioni relative all'identità nazionale macedone, ovvero la questione della lingua e dell'identità degli eroi nazionali, come Goce Delcev. "Se la Bulgaria riconosce la realtà, Skopje deve riconoscere anche il passato", ha detto Zaharieva. (Seb)