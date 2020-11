Francia: commercianti di Annecy protestano contro serrata esponendo cartello "vendesi" con numero Eliseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lanciare un allarme sulle ripercussioni che avrà la serrata sulle loro attività, più di 400 commercianti di Annecy, nell'est della Francia, hanno esposto il cartello "vendesi" sulle vetrine dei loro negozi con il numero di telefono dell'Eliseo. L'iniziativa è stata lanciata ieri, 5 novembre, in collaborazione con l'associazione "Le vetrine di Annecy". Possiamo "soffrire economicamente per l'interesse generale ma non morire a causa di mezze-misure", ha detto Karine Zerbola, rappresentante dei bistrot e dei caffè di Annecy all'interno dell'organizzazione Gruppo nazionale degli indipendenti (Gni). "Domani se si continua ad avere delle misure ineguali nei settori economici, i nostri centri-città moriranno, non ci saranno più commerci di prossimità", ha aggiunto. (Frp)