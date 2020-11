Covid: De Rosa, (M5S) preoccupati dalla totale confusione del governatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da cittadini lombardi siamo preoccupati per la confusione totale dimostrata ogni giorno, in ogni dichiarazione dal presidente Fontana comunica il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa in una nota. "Fontana dopo due giorni a blaterare di schiaffi e dati che si è però tenuto per lui - prosegue De Rosa - oggi si è dichiarato non contrario al lockdown definendo la situazione di Milano grave come quella di Bergamo in primavera. Il momento richiede serietà e il governatore dovrebbe adeguarsi al momento. Presumiamo che, smentito dai numeri, dalle circolari dell'assessore Gallera agli ospedali, dall'oggettiva situazione sanitaria Fontana abbia deciso di fare un passo indietro rispetto alle irresponsabili dichiarazioni di mercoledì sera". "In questo caso - afferma l'esponente pentastellato - dovrebbe dirlo chiaramente ai lombardi e scusarsi pubblicamente, di modo da non confondere ulteriormente una cittadinanza già provata dai sacrifici imposti dalla pandemia. Al contrario, qualora non fosse questa la lettura da attribuire al suo comportamento significherebbe che il governatore, semplicemente, non sa quello che dice e ogni giorno contraddice quanto sostenuto il giorno prima. In entrambi i casi esprimiamo grande preoccupazione". (Com)