Sardegna: 1.066 posti letto per emergenza Covid, via libera di Regione a utilizzo Binaghi di Cagliari (3)

- "I livelli assistenziali dei servizi rivolti ai pazienti affetti di sclerosi multipla saranno mantenuti", dichiara l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, in riferimento al centro regionale. "Il virus - spiega Nieddu - sta mettendo fortemente sotto pressione i nostri ospedali. Siamo costantemente al lavoro per dare risposte che assicurino l'assistenza ai pazienti Covid e garantiscano le cure di chi soffre a causa di altre patologie. La riorganizzazione progressiva del sistema sanitario va in questa direzione e ci consente di ottimizzare le risorse a disposizione, che non sono infinite, e di intervenire nel modo più efficace". (segue) (Rsc)