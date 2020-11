Conte: "Non vogliamo dar schiaffi a nessuno, puntiamo a rilanciare i consumi a Natale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'Italia riesce a contenere la curva dei contagi da Covid-19 possiamo far ripartire i consumi sotto Natale e sarebbe utile per tutti. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in streaming al mastershow “Ristoranti, una questione politica”, nell'ambito di “Cibo a Regola d’Arte”, il food festival del “Corriere della Sera”. “Oggi - ha evidenziato il premier - non è una giornata felice per molte aree, come la Lombardia, il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Calabria”, che sono diventate zone rosse. “I cittadini – ha ricordato – sono costretti a un regime più restrittivo e penalizzante che rischia di deprimere tante attività”. Parlando delle frizioni tra governo e Regioni in merito alle ultime misure restrittive, Conte ha puntualizzato: “Non stiamo dando schiaffi a nessuno. Non c’è una deliberata volontà di penalizzare qualcuno. C’è un treno che sta correndo”, quello del virus, “e oggi c’è bisogno di ulteriori riduttori della velocità”, altrimenti “questo treno ci viene addosso”.La speranza è quella di una breve durata delle restrizioni: "Con queste misure che abbiamo introdotto - ha precisato Conte - con questo piano che stiamo perseguendo, confidiamo che le restrizioni siano limitate a qualche settimana. Se riusciamo a contenere il contagio possiamo affrontare le settimane che ci aspettano con un margine di serenità”. Il capo dell'esecutivo si è poi rivolto alle categorie professionali colpite dalle chiusure: “Non limitiamoci a guardare ciascuno la propria dimensione e dire 'nel mio spazio il protocollo è rispettato', perché ciononostante la pandemia è arrivata". A tutti gli operatori economici “dico che capisco il profondo senso di ingiustizia. Aver definito dei protocolli, averli sollecitati ad adottarli e ritrovarsi con la chiusura è molto penalizzante".Per rassicurare esercenti e commercianti, il premier ha annunciato che al Consiglio dei ministri di oggi si discuterà di nuovi indennizzi: “Oggi entriamo nel Consiglio dei ministri con un decreto Ristori bis. Cancelliamo la seconda rata Imu per i proprietari che siano anche gestori, c'è il credito d'imposta per gli affitti, la sospensione dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti e per chi ha gli indici Isa e rinvieremo il secondo acconto Ires e Irap". Inoltre, "ci siamo resi conto che i ristori già liquidati e i contributi a fondo perduto erano modesti e li abbiamo moltiplicati - ha aggiunto Conte -. Chi ha già ricevuto contributi li può raddoppiare fino al 200 per cento". Infine, l'esecutivo "creerà nel decreto un fondo apposito dove mettere ulteriori risorse, nel caso vi fossero variazioni fra zone gialle, arancioni e rosse. Disporremo stanziamenti immediati".Tuttavia, almeno per il momento sembra esclusa la possibilità di una revisione dell'Iva: “Nella precedente legge di Bilancio avevo proposto una rimodulazione dell'Iva ma portarla al 4 per cento comporterebbe un ammanco di svariati miliardi. Un intervento così secco prevede un'esposizione di spesa eccessiva e la vedo complicata. Vedo una rimodulazione dell'Iva nell'ambito di una più complessiva riforma fiscale". È in questo senso che Conte ha affermato che "Lo Stato è un'azienda che riceve delle entrate e, in quanto ci sono dei flussi di cassa, può definire le uscite. Abbiamo fatto uno scostamento di 100 miliardi, siamo andati in deficit proprio per questa situazione del Paese. Le cartelle esattoriali le abbiamo portate al prossimo anno ma dateci tempo, fateci vedere cosa possiamo fare. Differire tutti i flussi di cassa che entrano, significa differire quelli che escono. Dateci la possibilità di verifica e cercheremo di fare il possibile". (Rin)