Covid: Toia (Pd), solidarietà al sindaco Gori, immagini dolorose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eurodeputata del Pd Patrizia Toia dichiara in una nota: "La mia solidarietà al sindaco di Bergamo Giorgio Gori, bersaglio di un corteo di protesta avvenuto proprio sotto la sua abitazione. Ogni manifestazione pacifica è ovviamente legittima, ma non se si trasforma in una forma di intimidazione. Le violente immagini di ieri addolorano, perché stridono con quelle di una città ferita profondamente dalla pandemia, alla quale il suo sindaco si è stretto e per cui ha lavorato senza sosta. Dobbiamo augurarci che simili episodi non si ripetano più. Adesso, più che mai, servono unità e buon senso. La politica non presti il fianco a inutili strumentalizzazioni, occorre stare vicino ai cittadini e impegnarsi a contrastare il Covid".(Com)