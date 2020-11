Covid: Morosi (Art confcommercio), migliaia di punti di vendita a rischio sopravvivenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura dei negozi di articoli per la cucina, la tavola e la decorazione della casa nelle cosiddette "Aree Rosse", decisa dal Dpcm del 3 novembre, mette a rischio la stessa sopravvivenza del dettaglio specializzato. lo comunica una nota di Confcommercio spiegando che il settore conta quasi 9mila negozi in Italia che occupano direttamente circa 22mila addetti (senza contare l'indotto) e fatturano complessivamente 4 miliardi di euro. L'area del Nord Ovest (dove si concentra la zona rossa) rappresenta più del 20 per cento del totale. Si tratta di negozi che vedono a rischio la possibilità di mantenere aperta la loro attività. "La priorità è certamente la salute delle persone. La nostra delusione e preoccupazione – afferma il presidente Art Confcommercio Giusto Morosi - nasce dalla considerazione che questi provvedimenti di chiusura generalizzata non servano realmente a combattere la diffusione del virus, ma rappresentino l'ennesimo tentativo di "fare qualcosa". (segue) (Com)