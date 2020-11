Covid: Morosi (Art confcommercio), migliaia di punti di vendita a rischio sopravvivenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I nostri negozi, così come i pubblici esercizi – prosegue Morosi - hanno messo in atto tutte le necessarie misure di cautela: sanificazione dei locali, gel all'ingresso, distanziamento, e adesso si vedono chiudere le attività. Vediamo lo spettro della recessione per il Paese e della cessazione di molti punti di vendita che non possono resistere ad una nuova fase di sospensione dopo il faticoso tentativo di riprendersi dallo stop della primavera scorsa". "Vogliamo sperare – conclude il presidente di Art Confcommercio - che questo sia l'ultimo, gravoso sforzo che ci viene richiesto e che dal mese di dicembre si possa voltare pagina. Decine di migliaia di piccoli e medi imprenditori, con le loro famiglie, collaboratori e dipendenti chiedono di poter continuare a lavorare in sicurezza senza arrendersi alle insidie della pandemia ed alla aggressiva concorrenza delle piattaforme web» (Com)