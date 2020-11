Roma: Pacetti (M5s), no aumento acqua Acea in 2020, +1,5 euro mese in 2021 per chi non usa bonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo 2020/2023 sono previsti 1,4 miliardi di euro di investimenti nel settore idrico nella Città metropolitana di Roma da parte di Acea. In bolletta "per il 2020 non è previsto alcun aumento, mentre dal 2021, per chi non accederà al bonus idrico, l’aumento sarà di 1,5 euro al mese". Lo afferma in un n post su Facebook il capogruppo M5s in Campidoglio, Giuliano Pacetti, che spiega: "Nel piano degli interventi sono state inserite le richieste provenienti da tutti i Comuni della provincia. Opere necessarie per la tutela del bene più prezioso che abbiamo: l’acqua. Gli interventi previsti - aggiunge - sono fondamentali per l’ammodernamento delle reti e degli impianti del servizio idrico in risposta alle esigenze delle comunità dei territori serviti: incremento della copertura idrica e fognaria, rifacimento dei depuratori, riduzione delle perdite idriche, prevenzione dei fenomeni siccitosi, tutela dell’ambiente. Un piano che in un momento di crisi economica, come quello che stiamo vivendo, è un toccasana poiché produrrà oltre che benefici alle infrastrutture idriche, anche occupazione. Da quando siamo al governo della Capitale c’è stata una riduzione di oltre il 15 per cento delle perdite e grazie a questo nuovo piano vi saranno ulteriori miglioramenti a tutela della risorsa. Nel piano raddoppieremo da 2 a 4 milioni di euro la cifra a disposizione del bonus idrico ovvero i contributi alle famiglie meno abbienti che facendone richiesta non pagheranno i loro consumi idrici. Chi è chiamato a rappresentare i cittadini - prosegue Pacetti - dovrebbe dare informazioni corrette e non strumentali ma soprattutto dovrebbe studiare e informarsi prima di scrivere sciocchezze e falsità sparando percentuali senza dire in che modo incideranno sulle tasche dei cittadini diffondendo un allarmismo ingiustificato. A oggi la tariffa idrica nella Città metropolitana di Roma è tra le più basse d’Italia (circa il 20 per cento più bassa della media nazionale) a fronte di investimenti per abitante che sono il doppio della media nazionale. Per fare chiarezza rispetto alle cifre circolate - sottolinea - è opportuno chiarire che per il 2020 non è previsto alcun aumento mentre dal 2021, per chi non accederà al bonus idrico, l’aumento sarà di 1,5 euro al mese. Chi dice che Acea utilizzando gli utili può abbassare i costi delle bollette racconta il falso e soprattutto non ha studiato e non è pronto a rappresentare i cittadini nelle istituzioni poiché - conclude Pacetti - confonde il bilancio di una azienda con le norme che determinano la tariffa definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e ambiente sulla base della normativa nazionale ed europea che non è in alcun modo nella discrezionalità delle amministrazioni locali" (Rer)