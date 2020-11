India-Italia: Modi, battaglia italiana contro coronavirus ispirazione per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, aprendo il vertice virtuale di oggi col presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, ha riconosciuto che l’esperienza dell’Italia nella pandemia di coronavirus è stata di ispirazione per tutti. Lo riferisce un comunicato del governo indiano. Modi ha rivolto a Conte le condoglianze per le perdite causate dall’epidemia, ricordando anche che a causa dell’emergenza sanitaria è stato costretto a rimandare il suo viaggio in Italia la scorsa primavera. Poi ha sottolineato che l’Italia ha dovuto affrontare la crisi Covid-19 prima di altri: “Mentre altri Paesi stavano appena iniziando a comprendere il virus, l’Italia stava combattendo la sua battaglia. Il vostro successo ci ha ispirato e tutti abbiamo preso lezioni dall’Italia”, ha detto. Il premier indiano, prosegue la nota, si è impegnato ad approfondire ulteriormente le relazioni tra i due paesi, osservando che dalla visita di Conte del 2018 a Nuova Delhi in occasione del Tech Summit c’è stato uno slancio negli scambi bilaterali e confidando nell’ulteriore ampliamento delle aree di cooperazione. Modi, inoltre, ha auspicato di poter accogliere presto i membri del Gruppo parlamentare di amicizia Italia-India istituito l’anno scorso. (Inn)