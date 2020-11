Covid: Fidanza (fd'I), Conte garantisca ristori certi e immediati a tassisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Fratelli d'Italia esprimiamo la massima solidarietà ai tassisti, costretti a scendere in piazza a Milano e a scioperare per far sentire la propria voce. In questi lunghi mesi segnati dall'emergenza Covid, quella dei taxi è stata una delle categoria più danneggiate dalla profonda crisi economica, dalla paralisi degli eventi e dalla quasi totale assenza di turisti, ma nonostante questo è stata anche una delle meno supportate dal governo Conte. Chiediamo quindi all'esecutivo giallorosso di garantire ristori congrui, certi e immediati per questi lavoratori, esposti sia dal punto di vista economico sia sanitario". Così in una nota l'eurodeputato milanese di Fratelli d'Italia commenta lo sciopero dei tassisti organizzato oggi a Milano. (Com)