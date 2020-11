© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "nelle ultime 3 settimane siamo passati da 246 a 455 focolai e l'89 per cento è in ambito familiare. Questo è legato alle misure che vanno adottate, alle promiscuità, ma anche alla pazza estate in cui tutto è venuto meno e ne stiamo pagando le conseguenze". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, durante una conferenza stampa. (Rer)