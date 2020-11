Commercio: Bordoni (Lega), riaprire alle 13:00 Ztl è sconfitta per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma riaprire subito le zone Ztl così da rendere possibile il libero accesso alle macchine in un centro storico che vede ormai tutte le attività della ristorazione e del commercio in crisi". Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni sulla Ztl che nella Capitale, subito dopo il lockdown di marzo-aprile, è stata ripristinata ad orario pieno precludendo l'accesso al Centro storico e del Tridente. "Coprifuoco alle 18 di bar e ristoranti - aggiunge- lockdown per tutti alle 22:00, smart working ai massimi in ogni ufficio, da oggi la Capitale è zona gialla, la Raggi se n'è accorta? Se il Centro resta chiuso fino alle 18 le attività possono solo aspettare la loro fine". (segue) (Com)