Commercio: Bordoni (Lega), riaprire alle 13:00 Ztl è sconfitta per tutti (2)

- "La Raggi - prosegue Bordoni - ha inspiegabilmente ripristinato questa misura iniqua proprio quando la ripresa era ancora incerta e l'economia cittadina non poteva reggere determinate limitazioni, ma adesso l'ostinazione nel mantenere i varchi attivi ci sembra davvero troppo. Fino al 3 dicembre, e forse anche oltre, chi deve spostarsi in città con i mezzi è pubblici per raggiungere il posto di lavoro o per altre necessità dovrà affrontare una riduzione del servizio del 50 per cento e non si sa ancora come garantirlo. Bisogna tornare alla possibilità di utilizzare l'auto ma senza mezze misure. L'ipotesi di riaprire a partire dalle 13:00 sarebbe una sconfitta per tutti, la Raggi la smetta di far finta di trattare con le categorie o di volere a tutti i costi un compromesso". (Com)