Expo: Camilli (Unindustria), riportare a Roma grandi eventi perché sia più attrattiva

- "I grandi eventi, come l’Expo, restituiscono nuovo impulso alla città, hanno la capacità di conferire una visione per il futuro, ottimismo e rimettere in campo tutte quelle risorse che renderebbero Roma più attrattiva, come successo per Milano". Lo ha detto il presidente di Unindustria Angelo Camilli in una intervista a Rtl 102.5 in merito alla candidatura di Roma all'Expo 2030. La proposta "andrebbe proprio in questa direzione. Sono eventi molto complessi da organizzare che richiedono il coinvolgimento di tutte le forze politiche e non solo, ma Roma ha tutte le possibilità per ospitare manifestazioni di questo tipo. Per sostenere progetti importanti e ambiziosi, però, occorre un ceto dirigente che conosca bene e sappia valorizzare i punti di forza della Città, intervenendo nel merito e senza retorica ideologica sulle grandi criticità, come i servizi pubblici cittadini", ha aggiunto Camilli. "Per la nuova fase amministrativa, per la scelta del nuovo sindaco di Roma, ci auguriamo che si riescano a mettere in campo delle candidature importanti, di qualità. Persone che abbiano la competenza, l’esperienza e l’amore per la città per poterla spingere verso una fase nuova, con una scossa nuova", ha concluso il presidente di Unindustria.(Rer)