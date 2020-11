Casa: Celli (RtR), su bonus affitti ritardi e poca trasparenza, mozione per pratiche online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lentezza e poca trasparenza: così i romani restano senza bonus affitto. Nonostante i 27 milioni di euro erogati dalla Regione Lazio - di questi 12 milioni di euro sono stati già versati nelle casse del Comune - un mese fa erano meno del 10 per cento i buoni erogati rispetto alle 49mila domande dei romani". Così la capogruppo della lista Civica RtR, Svetlana Celli. "Il paradosso di questo lentissimo e farraginoso iter ideato dalla Giunta Raggi - aggiunge - è che i romani non sanno nulla della loro domanda. Per questo ho presentato una mozione in Assemblea - sarà in discussione nella seduta di questo pomeriggio - per chiedere che ogni singolo cittadino possa poter verificare l'iter della propria domanda, sul portale istituzionale, utilizzando un codice personale riservato, nel totale rispetto della privacy di ognuno. Un espediente semplice di buon governo e trasparenza. Mi auguro che si voti anche per dare una mano a uffici congestionati e in carenza cronica di personale".(Com)