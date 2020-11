Azerbaigian: missione diplomatica denuncia minacce armene contro l'ambasciatore Ahmadzada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apparizione sui social dell'hashtag #PrayfortheambassadorofAzinItaly è l'ennesima manifestazione di disprezzo, che l'Azerbaigian continua a denunciare e sulle quali chiede la sensibilizzazione della comunità internazionale. E' quanto si legge in una nota dell'ambasciata azerbaigiana a Roma, secondo cui si tratta di un'evidente minaccia personale nei confronti del rappresentante diplomatico di Baku. "Non bastava che l'Armenia, paese occupante dei territori dell'Azerbaigian e causa di un milione di profughi azerbaigiani, tentasse di espandere la sua occupazione verso altri territori dell'Azerbaigian, attaccasse con bombe a grappolo i civili azerbaigiani, inondasse il mondo di fake news sull'Azerbaigian: dagli inesistenti jihadisti nell'esercito azerbaigiano, al tentativo di dare una connotazione religiosa al conflitto, alle armi al fosforo, che invece è proprio l'Armenia ad utilizzare. Non si ferma la macchina del fango da parte di gruppi radicali armeni, pseudo pagine social o singoli personaggi molto probabilmente armeni con pseudonimi italiani, e investe anche i singoli, non più soltanto l'ambasciata dell'Azerbaigian in Italia e altri organi istituzionali", si legge nel comunicato dell'ambasciata. (segue) (Com)