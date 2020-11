Azerbaigian: missione diplomatica denuncia minacce armene contro l'ambasciatore Ahmadzada (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione è intervenuto anche l'On. Paolo Grimoldi (Lega), che ha espresso solidarietà all'ambasciatore, twittando che "attacchi personali e minacce non sono mai accettabili, tanto più se riferiti ad un ambasciatore che presta servizio nel nostro paese. Occorre contribuire a portare la pace dove c'è guerra e non guerre altrui in Italia". L'ambasciata dell'Azerbaigian ha denunciato tutto l'accaduto, tramite i canali ufficiali, e ha richiesto una doverosa indagine su tutti questi atti minacciosi. Ci appelliamo al pubblico italiano, ai mezzi di comunicazione e al mondo politico, perché non restino indifferenti di fronte a simili intimidazioni e alzino la propria voce per condannare tutte le radicalizzazioni". (Com)