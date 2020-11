Cultura: con Album d'artista, la Farnesina avvicina l'arte ai bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Collezione Farnesina si arricchisce di un'attività che da sempre appassiona i bambini e intrattiene gli adulti. Sul sito www.collezionefarnesina.esteri.it è disponibile Album d'artista, raccolta di opere della Collezione Farnesina in bianco e nero, che possono essere scaricate, stampate e colorate con strumenti digitali o a mano. Lo riferisce il sito internet della Farnesina. Album d’artista è un'iniziativa della Direzione generale per la promozione del Sistema Paese, che si propone di ampliare la platea dei fruitori dell'arte contemporanea, pensando in particolare ai bambini, cittadini del mondo di domani. Giocando con forme, colori, materiali e tradizioni culturali che spaziano dal mondo antico alla quotidianità, gli artisti dei secoli XX e XXI ci ricordano che l’arte è creazione - libera e aperta a molteplici interpretazioni. Con questo spirito, i più giovani possono anche loro creare, scoprendo e reinterpretando le principali correnti dell’arte contemporanea italiana. All'interno di Album d'artista troveranno, tra le altre, le creazioni astratte del Gruppo "Forma 1" (Piero Dorazio e Achille Perilli), le figure dal gusto arcaico di Massimo Campigli, le opere neo-impressioniste di Alessandra Giovannoni, le ricerche sulla contemporaneità di Pietro Ruffo e Mustafa Sabbagh.(Res)