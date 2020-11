Speciale difesa: capo Stato maggiore Esercito indiano decorato come generale onorario nepalese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Manoj Mukunda Naravane, capo di Stato maggiore dell’Esercito dell’India, in visita a Katmandu, è stato decorato come generale onorario dell’Esercito del Nepal in una cerimonia officiata dalla presidente della Repubblica nepalese, Bidhya Devi Bhandari. Precedentemente Naravane ha incontrato l’omologo nepalese, Purna Chandra Thapa, col quale ha discusso del rafforzamento della cooperazione bilaterale in materia di difesa e al quale ha donato, a nome del governo di Nuova Delhi, attrezzature mediche per due ospedali da campo. La donazione, riferisce un comunicato dell’ambasciata indiana a Katmandu, comprende macchinari per radiografie, ventilatori polmonari per terapia intensiva, unità di videoendoscopia e altri strumenti, per assistere l’Esercito nepalese nell’azione contro l’epidemia di coronavirus. La visita di tre giorni era stata programmata per febbraio, ma è stata rinviata proprio a causa della pandemia. Le due forze armate hanno una tradizione di scambio di onorificenze, ma in questo caso la decorazione appare come un gesto distensivo dopo le recenti controversie territoriali e potrebbe preludere alla ripresa dei colloqui a livello di segretari agli Esteri e a una riunione della Commissione tecnica congiunta sui confini. (Inn)