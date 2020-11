Speciale difesa: Cirielli (Fd'I) annuncia interrogazione parlamentare su pescherecci sequestrati in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Questore della Camera e membro della commissione Affari esteri di Montecitorio Edmondo Cirielli, di Fratelli d'Italia, segnala che "se fosse vera la ricostruzione dei fatti, riportata da 'Repubblica', sul mancato intervento della Marina militare a difesa dei pescherecci 'Medinea' e 'Antartide' di Mazara del Vallo (Trapani), ci troveremmo di fronte ad un atto grave di cui l'unico responsabile sarebbe il governo italiano". Il parlamentare, che annuncia la presentazione di un'interrogazione parlamentare al ministro degli Esteri Luigi Di Maio e al ministro della Difesa Lorenzo Guerini, aggiunge in una nota: "E' sconcertante solo l'ipotesi che i nostri connazionali possano essere stati abbandonati dalle autorità italiane prima ancora del sequestro illegale da parte dei miliziani libici. Valuterò anche un esposto alla Procura della Repubblica di Roma per indagare su chi sia il responsabile, per non aver impedito, in acque internazionali, quello che oramai è chiaro essere stato un vero e proprio sequestro di persona. Il governo Conte - conclude l'esponente di Fd'I - chiarisca immediatamente quanto accaduto e chieda l'immediato rilascio dei pescherecci oltre che dei 18 membri dell'equipaggio tuttora trattenuti ingiustamente a Bengasi". (Com)