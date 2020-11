Speciale difesa: Kazakhstan, il presidente Tokayev riceve il ministro della Difesa Yermekbayev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan e comandante in capo delle forze armate, Kassym-Jomart Tokayev, ha ricevuto il ministro della Difesa Nurlan Yermekbayev. Lo riferisce la presidenza, secondo cui l’incontro si è concentrato in particolare sulle prospettive di miglioramento delle infrastrutture e dell’equipaggiamento dell’esercito e sulla fornitura di nuovi sistemi di difesa aerea e di nuovi droni. Inoltre, al capo dello Stato sono stati dati aggiornamenti sulla cooperazione militare internazionale e sulle attività di peacekeeping delle forze armate kazakhe. Tra le questioni discusse, anche i preparativi del collegio militare del ministero della Difesa, durante il quale verranno presi in considerazione i risultati delle esercitazioni condotte nel 2020 e verranno definiti gli obiettivi per il prossimo periodo. (Nys)