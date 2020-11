Speciale difesa: ministro Insediamenti Israele, posizione Biden su accordo nucleare porterebbe a scontro con Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione del candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, sull’accordo nucleare con Teheran potrebbe portare a una conflitto tra Iran e Israele. Lo ha dichiarato il ministro degli Insediamenti israeliano, Tzachi Hanegbi, in un’intervista rilasciata all’emittente “Channel 13”. "Biden ha detto apertamente per molto tempo che rientrerà nell'accordo nucleare. Lo vedo come qualcosa che porterà a uno scontro tra Israele e Iran", ha spiegato Hanegbi, esponente del partito Likud del primo ministro, Benjamin Netanyahu. Il ministro, al contrario, non ha espresso preoccupazione in merito al tema degli insediamenti israeliani. L’esponente del Likud ha ricordato che l’obiettivo dichiarato del presidente in carica, Donald Trump, di negoziare un accordo con l’Iran non è uguale a quello di Biden. L’accordo che, se eletto, potrebbe negoziare Trump sarebbe “diverso, perché prevede l’imposizione di pesanti sanzioni”, ha aggiunto Hanegbi. Il presidente della commissione Esteri e Difesa della Knesset, il parlamento israeliano, Zvi Hauser, ha espresso un parere più ottimistico, evidenzia il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. “Presumo che anche se l’accordo con l’Iran venisse rinnovato, sarebbe migliore del precedente”, ha dichiarato Hauser all’emittente radiofonica dell’Esercito. Per il presidente della commissione Esteri della Knesset, “Il Medio Oriente ha un Iran più pericoloso rispetto al 2016, perché le sue armi e la sua tecnologia sono molto più precise e più letali”. Hauser ha messo in guardia da “un Iran nucleare” perché innescherebbe una corsa agli armamenti, in cui Arabia Saudita, Turchia ed Egitto svilupperebbero le proprie armi nucleari. (Res)