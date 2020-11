Speciale difesa: Israele, Marina riceve la prima corvetta Sa'ar 6 costruita a ThyssenKrupp Marine Systems

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina israeliana ha ricevuto la prima delle quattro nuove unità navali "Sa'ar 6", costruite in Germania dalla ThyssenKrupp Marine Systems, in collaborazione con le esigenze delle Forze di Difesa israeliane (Idf). Lo riferisce il quotidiano israeliano "Jerusalem Post". La corvetta di classe Sa'ar 6 è una classe di navi da guerra inizialmente ordinata per la Marina israeliana nel 2015. Simile alla corvetta di classe tedesca Braunschweig, la Sa'ar 6 può ospitare una serie di sensori e missili israeliani, come il sistema di difesa Iron Dome e altri dispositivi di guerra elettronica prodotti dall'israeliana Elbit Systems. (Res)