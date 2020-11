Speciale difesa: Regno Unito e Germania invieranno medici militari in Repubblica Ceca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito invierà 6 medici militari in Repubblica Ceca lunedì prossimo. Lo ha reso noto all'agenzia di stampa "Ctk" l'ambasciata britannica a Praga. Il ministero della Sanità ceco determinerà come e in quali strutture opereranno. Altri due medici militari saranno a disposizione delle autorità ceche provenendo dalla Germania domenica. Si uniranno poi da lunedì alla squadra che opera nell'unità di terapia intensiva dell'Ospedale militare di Praga, secondo quanto affermato dal ministro della Difesa, Lubomir Metnar. La scorsa settimana il Parlamento ceco ha autorizzato l'arrivo nel Paese di 300 medici stranieri da Stati membri dell'Unione europea e della Nato. Secondo la decisione del legislatore, essi potranno servire in territorio ceco per un periodo di 90 giorni. (Vap)