Speciale difesa: Nord Macedonia, esercito aiuterà le autorità sanitarie nella lotta al Covid

- Le Forze armate della Macedonia del Nord saranno impiegate per aiutare le autorità sanitarie nazionali nella lotta contro il Covid-19. E' quanto prescrive l'ordinanza firmata dal presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, in qualità di comandante supremo delle Forze armate. Secondo quanto riporta la stampa locale, Pendarovski ha firmato un ordinanza affinché l'esercito "impegni parte delle sue forze e risorse per svolgere compiti di supporto alle istituzioni statali nella lotta contro le conseguenze della pandemia". Il provvedimento è entrato in vigore immediatamente e l'esercito d'ora in poi fornirà assistenza nel trasporto e nello stoccaggio di dispositivi e attrezzature mediche protettive, nell'installazione di tende e altre strutture ricettive e nella disinfezione. Pendarovski ha emesso l'ordinanza sulla base della legge sulla Difesa che regola l'ingaggio dell'esercito in tempo di pace ed in una fase in cui non vige lo stato d'emergenza. L'esercito della Macedonia del Nord è stato già coinvolto in attività del genere nel periodo dello stato d'emergenza proclamato a causa della crisi pandemica. Lo stato d'emergenza in Macedonia del Nord è terminato alla metà di giugno dopo 88 giorni. (Seb)