Speciale difesa: generale Graziano, relazioni Ue-Nato della massima importanza

- Il presidente del Comitato militare dell'Unione europea (Eumc), il generale Claudio Graziano, ha ringraziato su Twitter il presidente del Comitato Militare della Nato, Stuart Peach, per aver partecipato alla discussione sulla cooperazione tra Ue e Nato. "Le relazioni Ue-Nato sono della massima importanza, dovremmo cogliere ogni singola opportunità per rafforzarle. Dobbiamo rafforzare le sinergie tra le due organizzazioni", ha scritto dopo che si è tenuta la videoconferenza dell'Eumc presieduta dal generale Claudio Graziano, e a cui ha partecipato anche l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. (Beb)