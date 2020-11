Speciale difesa: Germania, commissione Difesa Bundestag approva acquisto di 38 Eurofighter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Difesa del Bundestag ha approvato il programma “Quadriga” che, con lo stanziamento di 5,5 miliardi di euro, prevede l'acquisto di 38 caccia multiruolo Eurofighter Typhoon, prodotti dal consorzio aerospaziale Airbus. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, gli aerei andranno a sostituire i primi Eurofighter ricevuti nel 2004 dall'aeronautica (Luftwaffe). La principale innovazione dei modelli di ultima generazione è il radar Aesa Captor-E Mk1, sviluppato dal consorzio europeo Euroradar, formato dall'italiana Leonardo con l'azienda per la difesa spagnola Indra e con Hensoldt, gruppo tedesco per l'elettronica a uso militare. Già divisione di Airbus, Hensoldt è stata acquistata nel 2016 dalla società finanziaria Kkr, che ha sede negli Stati Uniti. (Geb)